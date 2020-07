Buurt is overlast aan drukke autokeuring in As beu

As -

Door de coronadrukte en de lange files klaagt nu ook de buurt van het autokeuringsstation van As over overlast en de verkeersonveiligheid. De wachtende automobilisten lappen de verkeersregels aan hun laars volgens de buurtbewoners. De autokeuring is in overleg met de buurt en heeft al maatregelen genomen. Zo zijn wachters ingeschakeld om de verkeersstroom te regelen. Ook het gemeentebestuur van As is op de hoogte van de problemen. As wil de Lanklaarsesteenweg overnemen van het Agentschap Wegen en Verkeer om de straat zelf verkeersveiliger te maken.