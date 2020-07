Zeven op de tien Belgen weten niet welke straffen toegelaten zijn bij opvoeding

Een meerderheid van de Belgen, zeven op de tien, weet niet wat toegelaten is op het vlak van straffen tijdens de opvoeding. Een tik geven of zelfs slaan met een voorwerp wordt nog regelmatig toegepast. Maar toch zijn twee op de drie voorstander van wetgeving om geweld binnen de opvoeding te reguleren. Dit percentage stijgt zelfs tot 74 procent als de wet niet bestraffend is voor de ouders, blijkt uit een opiniepeiling bij een representatief staal van de Belgische bevolking.