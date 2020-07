“Mishandelingen zijn zaken die Defensie niet tolereert. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet.” Dat heeft de nieuwe legerbaas Michel Hofman dinsdag verklaard in de Kamer, naar aanleiding van de berichten over mishandeling van rekruten door hun instructeurs.

Vorige week doken getuigenissen op van (ex-)paracommando’s over rekruten die geregeld door hun instructeurs worden mishandeld in het trainingscentrum in Marche-les-Dames. Er is daarbij volgens die berichten ...