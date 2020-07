Amy Schumer ontkracht hardnekkige mythes over tampons

De Amerikaanse actrice en comédienne wil samen met tamponproducent Tampax het taboe rond tampons en menstrueren doorbreken. In een nieuwe campagnevideo van Tampax weerlegt Schumer enkele opvallende mythes die nog altijd de ronde doen.

Amy Schumer werkt samen met Tampax aan hun #TimeToTampax-campagne die de misverstanden en taboes rond tampons en menstruatie de wereld uit wil helpen. Als je niemand in je buurt hebt die je wegwijs kan maken in dat alles, is het niet altijd zo evident. De actrice spreekt uit ervaring.

“Het is niet makkelijk om een tampon voor het eerst te gebruiken als je geen oudere zus hebt, een vriendinnetje met een oudere zus of een coole mama”, zegt ze. “Heel wat mensen leren nooit hoe ze correct een tampon moeten inbrengen. Het is een beetje trail and error. Ik kan me niet herinneren dat me ooit iemand heeft uitgelegd hoe het allemaal in elkaar zit.” En dus is ze zelf maar aan de slag gegaan.