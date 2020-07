Greetje betrapt inbrekers en houdt dief vast tot aankomst politie

Heusden-Zolder -

Aan de Koerselsebaan in Heusden-Zolder hebben zondagavond vijf onbekenden geprobeerd om in te breken in de woning van Greetje Jacobs en haar man Willy Wirix van Alltent. De bewoonster Greetje kon de dieven op heterdaad betrappen toen ze aan het vliegenraam van haar slaapkamer stonden. Ze heeft één van de inbrekers onder bedwang kunnen houden tot de politie ter plaatse kwam. Het koppel is nog steeds onder de indruk en sluit hun deuren en ramen voortaan ook overdag.