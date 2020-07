Rihanna werkt voor eerste schoenencollectie van Fenty samen met Amina Muaddi

Rihanna heeft aangekondigd dat ze met haar label Fenty op 15 juli een collectie schoenen uitbrengt. Dat doet ze in samenwerking met schoenenontwerpster Amina Muaddi, die de laatste tijd razend populair is.

Rihanna kondigde via Instagram aan dat dit seizoen van haar modehuis Fenty volledig in het teken staat van de schoen. Aftrappen doet ze op 15 juli met een collectie die ze samen met Amina Muaddi ontwierp. De 32-jarige Muaddi is de vrouw achter de Gilda-schoen, het paartje met de opvallende hak dat in 2019 razend populair werd.

Alweer een slimme zet dus van Rihanna. De kassa zal rinkelen, want ontwerpen van de in Jordanië, Roemenië en Italië opgegroeide designer behoren tot de must-haves van het moment. Zo lanceerde Muaddi in samenwerking met MyTheresa eind maart nog een capsulecollectie van tien modellen die in een oogwenk uitverkocht was, ook al moest je daarvoor rond de 750 euro per paartje neertellen.

Het valt dus te verwachten dat haar schoenen voor Fenty even snel de deur uit zullen zijn. Wie de kans heeft gemist, hoeft echter niet te treuren. Beide vrouwen hebben ook al aangekondigd dat het waarschijnlijk niet bij één samenwerking zal blijven.