Arts Abortuscentrum Hasselt: “Het debat wordt stilaan onsmakelijk”

Hasselt -

Dit artikel is verschenen in ‘De Standaard’ op woensdag 4 december 2019, toen de uitbreiding van de abortustermijn ook op tafel lag.

Een parlementaire meerderheid wil de abortus­wet uitbreiden tot 18 weken zwanger­schap. CD&V en de N-VA hopen dat te kunnen tegenhouden. De Belgisch-Nederlandse gynaecoloog Erik Boss voert in Hasselt en Antwerpen vroege afbrekingen uit, in Nederland ook latere. ‘Het verschil is heus niet zo groot.’