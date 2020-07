Ook Julian Alaphilippe kijkt erg uit naar herstart wielerseizoen dat voor hem begint met Strade Bianche

Julian Alaphilippe herneemt op 1 augustus na 4,5 maanden gedwongen coronapauze de competitie in de Strade Bianche. De Franse kopman van Deceuninck-Quick Step won vorig jaar de Toscaanse klassieker. Nadien volgen Milaan-Sanremo (8 augustus) - die hij ook won vorig jaar -, het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) en het Frans kampioenschap (23 augustus) op zijn programma. De Tour de France (29 augustus-20 september), waarin hij vorig jaar twee weken de gele trui droeg, is opnieuw het hoofddoel.

“De Strade Bianche winnen gaf me vorig jaar een fantastisch gevoel”, keek Alaphilippe even terug op de teamwebsite. “Ik hou van het parcours en de sfeer rond die wedstrijd. Terugkeren dit jaar wordt interessant gezien de ietwat andere voorbereiding die iedereen had.”

“Ik stak die periode in geweldige vorm”, ging Alaphilippe verder. “En ik won dan ook mijn eerste Monument, op de Via Roma in Sanremo. Het team was fantastisch die dag en hielp me enorm. Het wordt leuk ook hier terug te keren en het rugnummer één op te spelden.”

Om de Tour voor te bereiden rijdt Alaphilippe nadien de Dauphiné. “De perfecte voorbereiding op de Tour”, aldus de Fransman. “Ik zou ook graag een rit winnen, net als vorig jaar. Het wordt een speciale editie van de Dauphiné, met enkele heel zware ritten.”

“De voorbereiding loopt op dit moment goed”, besloot de 28-jarige Fransman. “Ik ben blij samen met de teammaats op trainingskamp in Val di Fassa te zijn en kijk er heel erg naar uit het seizoen te herstarten.” (belga)