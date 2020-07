In tegenstelling tot heel wat anderen kiest Jacquemus wel voor live modeshow

De modeshow van Jacquemus zal op 16 juli plaatsvinden “op een geheime locatie ergens in de buurt van Parijs”. Ontwerper Simon Porte Jacquemus kiest daarmee in tegenstelling tot de meeste van zijn collega’s wel voor een live evenement.

Jacquemus zal donderdag een modeshow houden die toch live te zien zal zijn. Samen met Olivier Rousteing van Balmain, die een evenement op de Seine op poten zetten, is Simon Porte Jacquemus dus een van de enige ontwerpers die kiest voor een echt evenement tijdens de couture- en mannenmodeweken in de Franse hoofdstad. De meeste modehuizen kozen in de plaats voor virtuele presentaties of lanceerden een kortfilm, zoals Dior en Louis Vuitton.

De modeshow van Jacquemus zal plaatsvinden “op een geheime locatie ergens in de buurt van Parijs, tegen het einde van de dag”. Naar verluidt zal er maar een handvol gasten aanwezig zijn en zal rekening worden gehouden met de coronamaatregelen. Het wordt een show waarin de mannen- en vrouwencollectie samen zullen worden getoond en die de titel L’Amour kreeg.

Benieuwd of het weer zo’n spektakel zal worden als zijn show vorig jaar. Toen nam hij het hele gezelschap mee naar de Provence en toonde er zijn nieuwste collectie op een paarse loper tussen de lavendelvelden. Toen was haast iedereen het erover eens dat het een van de hoogtepunten van het modejaar was.