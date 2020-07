De correctionele rechtbank van Leuven heeft Georges B. (77) dinsdag veroordeeld tot een jaar cel voor inbreuken op de negationisme- en antiracismewet. De bejaarde man kreeg de maximumstraf omdat hij zijn woning in Keerbergen versierde met zichtbare nazisymbolen.

Georges B. had zijn huis versierd met allerlei nazisymbolen, zoals zelfgemaakte hakenkruisen en vlaggen. In bomen en op zijn brievenbus had hij pamfletten met antisemitische boodschappen opgehangen. Die ...