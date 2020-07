Verlovingsring van Brooklyn Beckham heeft smak geld gekost

Brooklyn Beckham heeft zich verloofd met Nicola Peltz en dat mocht duidelijk wat kosten. In de Britse pers werd de ring die de actrice kreeg al snel ontleed. En wat blijkt? Het kleinood zou hem zo’n 370.000 euro lichter gemaakt hebben.

Brooklyn Beckham bevestigde zijn verloving met Nicola Peltz afgelopen weekend met een verliefde foto van hen tweetjes op Instagram. De 25-jarige actrice draagt daarbij een gele jurk van haar schoonmoeder in spe Victoria Beckham en een joekel van een verlovingsring. Op Instagram Stories verscheen later nog een andere foto waarbij beter werd ingezoomd op de ring in kwestie.

Het blijkt te gaan om een exemplaar met een smaragd geslepen diamant van tussen de 4.5 en 5 karaat. Volgens The Independent zou dat betekenen dat die unieke en gepersonaliseerde ring tot wel 370.000 euro zou hebben gekost. The Sun houdt het dan weer bij een bedrag tussen de 130.000 en 175.000 euro.

In elk geval spendeerde Brooklyn veel geld om zijn liefde uit te drukken. Bovendien doet het juweel heel sterk denken aan de verlovingsring die zijn vader David in 1998 aan mama Victoria gaf. Ook toen ging het om een smaragd geslepen diamant die op een met diamanten bezette band werd geplaatst.