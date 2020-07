We leven weer wat langer: levensverwachting van de Belg toegenomen tot 81,8 jaar

De levensverwachting bij geboorte in België bedroeg vorig jaar 81,8 jaar voor de volledige bevolking. Voor de vrouwen ligt die levensverwachting zoals bekend iets hoger van bij mannen: 84 tegenover 79,6 jaar. Dat blijkt dinsdag uit een analyse van de sterftecijfers door Statbel. Het Belgische statistiekbureau beklemtoont dat het gaat om cijfers vóór de start van de coronapandemie. Ten opzichte van 2018 is de levensverwachting met 0,3 jaar gestegen, meer dan de toename met 0,1 jaar die in 2018 werd geoberserveerd.

Wordt er naar de verschillende gewesten gekeken, dan ligt de levensverwachting bij geboorte in Vlaanderen het hoogst, met 82,7. Voor Brussel is dat 81,6 en voor Wallonië 80,3 jaar. In Wallonië is de verwachting ...