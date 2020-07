Het aantal besmettingen blijft stijgen, maar het aantal hospitalisaties neemt af: hoe kan dat?

Voor de zesde dag op rij is het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land gestegen. Tegelijkertijd nemen het aantal ziekenhuisopnames én het aantal overlijdens af. Hoe kan dat?

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag steeg dinsdag voor de zesde dag op rij, van 90 naar 95,3 ditmaal. Het geruststellende is wel dat de gemiddelde aantallen hospitalisaties (-13 procent) en overlijdens (-66 procent en amper meer dan één per dag) blijven dalen.

“Dat is heel belangrijk”, zegt Steven Van Gucht. “Maar uiteindelijk zullen ook die cijfers wel weer stijgen als er besmettingen blijven bijkomen.”

Er zit altijd vertraging op voor besmettingen zich uiten in ziekenhuisopnames of overlijdens. Bovendien wordt het grootste deel van de nieuwe infecties momenteel vastgesteld bij de actieve bevolking tussen 20 en 60 jaar, die minder snel in het ziekenhuis belanden dan oudere mensen. “Die gezondere jongeren hebben sowieso minder kans om gehospitaliseerd te worden”, zegt Marc Van Ranst. “Maar dat gaat niet blijven duren. De bijkomende besmettingen zullen we ook hier gaan zien.”