Opnieuw minder kinderen geboren in Vlaanderen

In 2019 waren er in Vlaanderen 62.862 geboorten. Dat zijn er 1.474 minder dan in 2018 (-2,3 procent) en 7.217 minder dan in het topjaar 2010 (-10,3 procent). Sinds 2010 is het aantal geboortes elk jaar gedaald, op 2015 na. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. De cijfers handelen over geboortes bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest.