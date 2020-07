NBA-speler moet in quarantaine nadat hij eten ging kopen buiten bubbel

Richaun Holmes, speler van de Sacramento Kings, moet in quarantaine nadat hij per ongeluk zijn bubbel verbrak om eten te gaan kopen. De NBA-spelers verblijven momenteel allemaal in Disney World (Florida) om de herstart van het seizoen op 30 juli voor te bereiden.

“Ik verontschuldig me voor mijn acties en kijk er naar uit mijn ploegmaats opnieuw te vervoegen bij onze race naar de play-offs”, schreef Holmes maandagavond op sociale media. Hij heeft momenteel nog acht dagen te gaan in zijn periode van tien dagen die hij in quarantaine moet verblijven.

Na te zijn aangekomen in Orlando moeten de spelers en staff van alle NBA-clubs strikte veiligheidsvoorschriften naleven. Zonder toestemming is het niet toegelaten de bubbel te verlaten.

Gisteren geraakte ook al bekend dat wielerteam Sunweb zijn Australische renner Michael Storer van het trainingskamp in Oostenrijk had weggestuurd omdat hij in een lokale winkel een bus shampoo was gaan kopen. (belga)