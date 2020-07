Zonhoven - Als u deze vakantie leuke activiteiten zoekt in eigen dorp, moet u zeker de Belpop Bonanza fietstocht doen. Dat is een tocht langs unieke stukjes Belpop-geschiedenis in Zonhoven.

Belpop Bonanza is het werk van Jan Delvaux en Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing. Dat zijn twee muziekfreaks van de Belgische popmuziek. Je krijgt uitleg op 10 plaatsen in de gemeente. Wil je bijvoorbeeld weten wat Rocco Granata, De Kreuners of Triggerfinger met Zonhoven te maken hebben, haal dan je plannetje met de routebeschrijving af in het UiTpunt of de bib of download het van de gemeentelijke website. U kunt de tocht van 20 kilometer doorlopend afleggen. De tocht is gratis.

https://www.zonhoven.be/producten/detail/596/belpop-bonanza-fietstocht