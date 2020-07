Zeker 17 mensen op één dag neergeschoten New York: “Astronomisch veel”, zegt politie

In New York zijn maandag zeker zeventien mensen neergeschoten. Bij de politie wordt gesproken van een aantal dat misschien voor een heel weekend al veel zou zijn, maar voor een maandag wordt dit “astronomisch” genoemd, meldden plaatselijke media. De meeste slachtoffers vielen in Brooklyn, maar volgens een politieofficier stijgt het aantal schietpartijen in alle delen van de stad. Onder de slachtoffers was een kind van 1 jaar oud dat op slag dood was.