Luckassen terug bij Anderlecht, Lawrence nog niet

Vorige week woonde hij al de oefenmatch bij, nu is Derrick Luckassen ook terug op training bij Anderlecht. Paars-wit onderhandelde lang met PSV om de Nederlandse verdediger nog een extra jaar te huren en dat is nu gelukt.

Luckassen verlengde zijn contract bij PSV met een jaar tot 2023 zodat zijn marktwaarde hoog blijft na nog een seizoen in Brussel. Anderlecht neemt een deel van zijn loon over maar een aankoopoptie is niet voorzien. In tegenstelling tot Luckassen ontbreekt Kemar Lawrence nog altijd op training bij paars-wit. Hij zit met familiale problemen in Jamaica. Met de komst van Bogdan Mykhaylichenko - die voor 4 jaar tekende - anticipeerde Anderlecht al met een nieuwe linksback.