Queen Elizabeth brengt haar eigen gin uit

Queen Elizabeth lust wel een glaasje, bij voorkeur eentje met gin. Het is dan ook niet toevallig dat Buckingham Palace nu een gin uitbrengt, gebaseerd op ingrediënten die in de tuinen van de koningin groeien.

Queen Elizabeth is dol op paardrijden, corgi’s én gin. Haar voormalige chef-kok verklapte enkele jaren geleden nog dat ze haar lunch steevast begint met een cocktail op basis van gin, Dubonnet (een aperitief gebaseerd op wijn), een schijfje citroen en heel wat ijs. En nu heeft Buckingham Palace zelf voor het eerst een gin op de markt gebracht. Voor de ingrediënten was het niet ver zoeken, want die werden gewoon geplukt uit de tuinen van de koningin. Meidoornbessen, citroenverbena, moerbeibladeren en laurierblaadjes zijn slechts vier van de twaalf botanicals die in het drankje verwerkt zijn.

De fles wordt verkocht via de webshop van de Royal Collection Trust en kost 40 pond (omgerekend zo’n 44 euro). Voorlopig wordt het drankje enkel verstuurd binnen het Verenigd Koninkrijk, maar het zal naar verluidt ook verkrijgbaar zijn in Windsor Castle en Palace of Holyroodhouse in het Schotse Edinburgh als die op 23 juli de deuren opnieuw openen voor bezoekers.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de Royal Collection Trust zelf. Die staat in voor het beheer van de kunstcollectie van de Queen, maar ook van alle paleizen en kastelen die ze bezit. Door de coronacrisis bleven die laatste maandenlang gesloten voor het grote publiek. Normaal krijgt alleen al Buckingham Palace jaarlijks zo’n vijftien miljoen toeristen over de vloer. Een serieuze streep door de rekening dus. De job van zowat tweehonderd medewerkers zou daardoor op de helling staan.