OPROEP. Disneyland Parijs heropent deuren, plant u bezoekje?

Na precies vier maanden verplichte sluiting verwelkomt Mickey vanaf woensdag opnieuw bezoekers in zijn Disneyland Parijs. Een bezoekje aan het pretpark verschilt grondig van wat Disneyfanaten vroeger gewoon waren. Zo is een mondmasker verplicht, staan er liefst 2.000 ontsmettingsstations klaar, wordt het aantal bezoekers strikt beperkt en zijn alle shows en parades geschrapt. De voorbije dagen kon een select groepje jaarpashouders proefdraaien, maar vanaf morgen is het grote publiek welkom.

