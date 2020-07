Promod sluit winkel in Leuven, mogelijk volgen ook andere vestigingen

De Franse winkelketen Promod telt in ons land tien vestigingen. Of beter telde, want die in Leuven heeft sinds 11 juli de deuren gesloten. Mogelijk volgen ook nog andere filialen in ons land.

De Franse modeketen Promod was in 2019 al verlieslatend en werd dit jaar ook nog eens hard getroffen door de coronacrisis. Het kondigt daarom aan dat het zich voortaan meer zal concentreren op de markt in eigen land en dat betekent dat er dus elders winkels zullen sneuvelen. De eerste die in ons land de deuren sloot, is die in Leuven.

In 2016 voerde Promod al eens een grote herstructurering door en toen gingen 180 buitenlandse winkels dicht. Het Franse merk telt nu nog negen vestigingen in België, waarvan twee in Brussel en zes in Wallonië. De enige Vlaamse vestiging die overblijft, is die in Kortrijk. Of dat ook zo zal blijven, is nog maar de vraag. De keten telt nu nog 580 winkels in 25 landen.