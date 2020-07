Ierse rugbyspelers gaan akkoord met salarisverlaging als gevolg van coronavirus

Alle Ierse rugbyspelers die meer dan 25.000 euro per jaar verdienen, hebben een salarisverlaging van tien procent geaccepteerd voor de tweede helft van het jaar. Bijkomend wordt nog tien procent van hun loon in 2021 pas betaald. De reden is het coronavirus die zwaar inhakt op de sportwereld.

De Ierse rugbybond (IRFU) was al enkele weken in discussie met de spelersvakbond (RPI) over de loonverlaging. Er werd ook nog overeengekomen de helft van de uitgestelde tien procent te laten vallen, indien de financiële gevolgen door de pandemie zich nog uitbreiden. De Ierse rugbyers kunnen vanaf augustus de trainingen hervatten. Opvallend: bij de buren uit Engeland gingen de spelers niet akkoord met een salarisverlaging. (belga)