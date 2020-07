Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag met 11 procent gestegen

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in de afgelopen zeven dagen is gestegen met 11 procent tegenover de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Per dag waren er gemiddeld 95,3 besmettingen. België telt nu 62.781 besmettingen, 74 meer dan het aantal dat Sciensano maandag communiceerde.

Maandag werden ook 9 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het totale aantal hospitalisaties door het virus op 17.899. Er lagen maandag nog 138 mensen in het ziekenhuis, van wie 23 op de intensieve zorgen. Het gemiddelde aantal hospitalisaties per dag bedroeg de afgelopen week 10,1, een daling met 9 procent tegenover een dag eerder.

Het aantal overlijdens bedraagt gemiddeld 1,2 per dag, een daling met 66 procent ten opzichte van een week eerder.