Virologen waarschuwen: “We zijn onvoldoende voorbereid op tweede coronagolf”

Erika Vlieghe, Herman Goossens en Marc Van Ranst, drie van de leidende medici in de strijd tegen het coronavirus, fileerden gisteren in het Vlaams Parlement het coronabeleid. Naast enkele rake kritieken over de voorbije crisisperiode, klonk er een duidelijke bezorgdheid voor de toekomst. “Als we naar een tweede lockdown zouden gaan, is dat de verantwoordelijkheid van de politici”, zei professor Goossens. “Wij weten hoe een pandemie in toom te houden, maar jullie moeten het doen. Wij kunnen het niet oplossen: jullie moeten structuren aanbrengen.”