Kim Clijsters wint eerste keer sinds comeback

Kim Clijsters heeft maandagnacht haar eerste wedstrijd na vier maanden coronabreak gespeeld én gewonnen. Onze 37-jarige landgenote rekende op de World Team Tennis-competitie af met de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-60). Het werd in deze speciale ploegencompetitie waar naar vijf winnende games wordt gespeeld 5-2. Het is de eerste zege voor Clijsters sinds haar comeback, al was dit geen officieel WTA-toernooi. Even later verloor ze wel in het vrouwendubbel aan de zijde van Kveta Peschke.