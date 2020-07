Mozaïekbanken worden hersteld

Houthalen-Helchteren - In 2010 werd in Houthalen-Helchteren het project Socialsofa gelanceerd. In het kader van een sociaal project werden betonnen sofa's in specifieke motieven bekleed met duizenden mozaïeksteentjes.

Het project was een samenwerking tussen de gemeente, RIMO, de vzw Driehoek en geëngageerde buurtbewoners.

Buurtbewoners en lokale kunstenaars maakten de ontwerptekeningen voor de banken, andere buurtbewoners gingen dan met de mozaïeksteentjes aan de slag en bekleedden de banken. In totaal werden in onze gemeente 23 van zulke banken vervaardigd en geplaatst, onder meer op domein Kelchterhoef maar ook in de wijken zoals aan de parochiezaal in Meulenberg, op het Lindeplein in Houthalen-Oost, het Sint-Trudo plein in Helchteren en in wijk De Standaard.

Vernielingen

Veel van deze banken liggen er vandaag echter triest en slecht bij. Delen van de mozaïeksteentjes kwamen los hetzij door vorstschade en slijtage, hetzij door vandalisme. Het doet pijn om zo'n mooi sociaal project letterlijk te zien afbrokkelen. Maar er kwam zopas goed nieuws. Het gemeentebestuur trekt 3.000 euro uit om de banken te herstellen. Helaas zal dat niet voor alle banken kunnen omdat deze banken dermate zwaar beschadigd zijn dat herstellen niet meer mogelijk is. Het gaat hierbij over de banken op de Standaard, aan de speeltuin in Kelchterhoef en de banken in Meulenberg. De andere mozaïekbanken worden wel hersteld en krijgen hun oorspronkelijke tekeningen weer helemaal terug. Binnen enkele maanden zullen de unieke mozaïekbanken dus weer helemaal in topvorm zijn!