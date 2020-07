Nieuwe toekomst voor historische tuin Hoeve Mieneke

Houthalen-Helchteren - Nadat de voorbije jaren het gebouw van Hoeve Mieneke op domein Kelchterhoef een volledige restauratie onderging, is het nu de beurt aan de omgeving van de hoeve. Hoeve Mieneke is een prachtig voorbeeld van volks erfgoed. En dat volksverleden moeten we koesteren. De renovatie van de omgevende tuin is alvast een volgende stap in de ontwikkeling van deze historische site.



Hoeve Mieneke geeft je een prima idee van hoe het leven van gewone mensen er honderd jaar geleden uitzag. Philomena ‘Mieneke’ Beertens was in de jaren ’50 de laatste pachter van de hoeve. Dankzij aanwijzingen van onder meer haar kleinzoon Jaak wordt de komende maanden de omgevende tuin van de hoeve ingericht. Hiervoor wordt samengewerkt met de Intergemeentelijke Onroerend-erfgoeddienst Lage Kempen en Regionaal Landschap Lage Kempen. De tuin wordt gemaakt naar hoe hij er in het begin van de 20e eeuw bij lag, weliswaar met een knipoog naar een hedendaagse omkadering. Er komt een moestuin en ook de oude waterput wordt opnieuw gevisualiseerd. Voor het beheer van de tuin nadien wordt een samenwerking met het buurtopbouwwerk van RIMO uitgewerkt.

Belangrijk bij de opmaak van de plannen was de informatie van kleinzoon Jaak, intussen zelf al flink op leeftijd. Jaak beleefde een groot deel van zijn jeugd in en om de hoeve. De Intergemeentelijke Onroerend-erfgoeddienst maakte recent een video-interview met Jaak. Stukken van dit interview waarin Jaak het verhaal van de hoeve vertelt, kan je via de erfgoedapp bekijken als je aan de site van Hoeve Mieneke bent. Er werd ook een infopaneel bij de hoeve geplaatst. De tekening daarop toont hoe het leven op de hoeve er vroeger aan toeging.

Voor het project ‘de fysieke en digitale ontsluiting van Hoeve Mieneke’ werd vanuit de provincie een projectsubsidie ‘onroerend erfgoed’ toegekend van 2.167 euro.