Het federale en Vlaamse parlement hebben een klacht ontvangen over het FAVV en de dienst Dierenwelzijn. Dierenarts Ellie De Grauwe beschuldigt beide instanties van publieke desinformatie over de ziekte rabiës of hondsdolheid. Die zou gebruikt worden om “de import van zwerfdieren te dwarsbomen ten voordele van de broodfoksector”.