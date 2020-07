Rudi Stiers is een sportman in hart en nieren. In de meest brede zin van het woord. Nu is golfen zijn passie. Hij speelt jaarlijks zo’n 250 rondjes op homeclub Millennium Paal of in het buitenland. Dat was vroeger wel anders. Toen was vissen zijn ding. Zelf hoorde hij bij de absolute top van competitievissers. Werd als coach zelfs wereldkampioen bij de jeugd. Nu heeft de golfsport hem stevig aan de haak.