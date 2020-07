Martin Heylen en Saartje Vandendriessche geven Tom Waes rugdekking in sterk najaar op Eén

Met nog een lange zomer voor de boeg brengt Eén nu al haar pionnen in stelling voor het najaar. Zo steekt Martin Heylen (64) zijn voet weer tussen Vlaamse voordeuren, is Tom Waes (51) allomtegenwoordig en neemt Saartje Vandendriessche (45) het op tegen een nieuwe lading bekende mannen in loodzware sportdisciplines.