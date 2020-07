Manchester United geeft belangrijke zege weg in blessuretijd, Champions League wordt spannende strijd

Manchester United heeft belangrijke punten laten liggen in de strijd om de Champions League. Het team van coach Solskjaer liet in blessuretijd de zege en twee bijkomende punten liggen tegen Southampton: 2-2. Door dit gelijkspel blijft de thuisploeg steken op de vijfde plaats, met evenveel punten als het vierde geklasseerde Leicester.

De Mancunians wisten wat er op het spel stond in de slotpartij van de 35ste speeldag. Bovendien speelde doelman David De Gea zijn 400ste wedstrijd voor United, ook opvallend was dat coach Solskjaer voor de vijfde wedstrijd op rij voor dezelfde startelf koos.

De wedstrijd begon nochtans slecht voor de thuisploeg. Paul Pogba verslikte zich voor de eigen rechthoek en verspeelde de bal aan de bezoekers die het uitstekend afmaakten. Armstrong mocht vanop korte afstand De Gea fusilleren: 0-1.

.@PaulPogba zou maar wat graag ogen in zijn rug hebben... ???? pic.twitter.com/XG7daM6feR — Play Sports (@playsports) July 13, 2020

Maar de Reds beschikken tegenwoordig over een flinke dosis mentale weerbaarheid, met dank aan het uitstekend op dreef zijnde spitsenduo Martial - Rashford. De Fransman slaagde er al vrij snel in, met het nodige doorzettingsvermogen, zijn Engelse spitsbroeder vrij te spelen. Rashford kende geen genade: 1-1.

Twee minuten later werd Martial na een snelle aanval uitstekend aangespeeld op links. De Franse spits kneep naar binnen, legde panklaar voor zijn rechter en haalde lelijk hard uit: 2-1.

.@AnthonyMartial etaleert zijn individuele klasse nog maar eens opnieuw! ???? pic.twitter.com/7q1VYTQqzy — Play Sports (@playsports) July 13, 2020

De thuisploeg weigerde na de pauze de wedstrijd op slot te doen waardoor Southampton, gecoacht door de in België bekende Oostenrijker Ralph Hassenhuttl (ex-KV Mechelen en Lierse), in de kansen bleef geloven. United speelde met vuur, De Gea moest in de slotfase nog een poging van Redmond onschadelijk maken.

In de blessuretijd gebeurde het onvermijdelijke. De onfortuinlijke Williams moest met een hoofdwonde het veld verlaten waardoor United nog enkele minuten met een man minder verder moest. Coach Solskjaer had nog maar vierde spelers gewisseld maar had al wel zijn drie invalbeurten opgebruikt. Invaller Obafemi tikte in de 96ste minuut een hoekschop van dichtbij voorbij de in mineur jubilerende De Gea.

Duur puntenverlies voor de thuisploeg in de razendspannende strijd om het derde en vierde ticket voor de Champions League. Met nog drie matchen te gaan staat Chelsea derde met zestig punten, op één punt gevolgd door Leicester en Manchester United. Beide teams staan op de slotspeeldag tegenover elkaar.