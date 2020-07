“Buitengewoon vluchtgevaar” bij Ghislaine Maxwell: openbaar aanklager wil geen borg

Ghislaine Maxwell op borg vrijlaten in afwachting van haar proces, is volgens de openbare aanklager uit den boze. Haar rijkdom, meerdere nationaliteiten en talent om ondergedoken te leven maken van haar ‘een buitengewoon vluchtgevaar’.

De advocaten van Ghislaine Maxwell, die ervan verdacht wordt Jeffrey Epstein te hebben geholpen bij misbruik van jonge vrouwen, zullen dinsdag bij een hoorzitting aan de rechter vragen dat de 58-jarige vrouw wordt vrijgelaten op borg van vijf miljoen dollar, en thuis met een elektronische enkelband haar proces kan afwachten, uit vrees dat ze in de gevangenis besmet kan raken met het nieuwe coronavirus.

De openbare aanklager vindt echter dat Maxwell - die sinds augustus vorig jaar op de vlucht was voor de FBI tot ze op 2 juli jongstleden eindelijk kon worden gearresteerd in een woning in New Hampshire - absoluut geen speciale behandeling verdient.

Lege doos

Integendeel, “haar rijkdom, meerdere nationaliteiten (Maxwell heeft drie nationaliteiten – de Britse, Amerikaanse en Franse, nvdr.) en talent om ondergedoken te leven maken van haar een buitengewoon vluchtgevaar”, klinkt het. “Hun voorstel tot borg is niet meer dan een lege doos”, aldus de openbare aanklager, die ervan overtuigd is dat Maxwell meteen de Verenigde Staten ontvlucht wanneer ze de kans krijgt.

Maxwell wordt sinds haar arrestatie vastgehouden in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Ze riskeert een celstraf van 35 jaar voor haar betrokkenheid bij seksueel misbruik van en handel in minderjarige meisjes. Epstein zelf werd een jaar geleden gearresteerd en verhing zichzelf een maand later in zijn cel.