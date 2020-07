Vandalen vernielen Sint-Amorkapel in Munsterbos

Bilzen -

Het feeërieke Sint-Amorkapelletje in het midden van het Munsterbos in Munsterbilzen is zondagnacht door vandalen helemaal vernield. “De ruiten zijn ingegooid en alle beelden in de kapel zijn kapotgeslagen. Het is te triest voor woorden”, zucht Ludgart Peters. Haar grootvader bouwde de kapel in 1943.