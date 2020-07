Zijgevel oude cinemazaal stort gedeeltelijk in

Genk -

In de Stalenstraat in Waterschei is het bovenste deel van de bijna 10 meter hoge zijmuur van de vroegere cinemazaal ‘Star’ ingestort. De brokstukken kwamen terecht in de smalle doorgang naast de Wara. De doorgang is afgesloten. Een buurvrouw kreeg het advies niet op haar dakterras te komen.