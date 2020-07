Kaakslag voor Yves Leterme is opluchting voor Kevin De Bruyne: “Hij is heel tevreden”

Manchester City zal de komende twee jaar toch in de Champions League mogen aantreden. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) schold tot ontzetting van hoofdonderzoeker Yves Leterme en vele anderen de UEFA-schorsing voor overtredingen tegen de Financial Fair Play kwijt. “Een teken dat de UEFA met te weinig mankracht en middelen gewerkt heeft”, denkt fiscaal expert Michel Maus. De uitspraak is wel goed nieuws voor Kevin De Bruyne, die zo zeker is van deelname aan het kampioenenbal volgend seizoen.