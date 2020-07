Pro League negeert beslissing BAS en blijft kiezen voor competitie met zestien en play-offs

De Raad van Bestuur van de Pro League houdt vast aan competitie met 16 en play-offs, ondanks de beslissing van het BAS vorige week omtrent de degradatie van Waasland-Beveren. Een algemene vergadering is samengeroepen op 31 juli om beslissing te bevestigen.

“We hebben alle mogelijke pistes onderzocht - zestien, zeventien, achttien of twintig - maar wat we ook zouden kiezen, elke beslissing zou aanleiding kunnen geven tot juridische procedures”, aldus Peter Croonen, voorzitter van de Pro League. “Daarom denken we dat het best is om bij onze beslissing van 15 mei te blijven. Het BAS heeft ons verplicht een nieuwe beslissing te nemen en dat zullen we dan ook doen. Daarin zullen we een omstandige motivering geven van onze beslissing, namelijk zestien teams en het behoud van de play-offs.”

De algemene vergadering is vastgelegd op 31 juli, twee dagen voor de promotiefinale. Acht dagen later start het nieuwe seizoen. Croonen: “We gaan er vanuit dat de competitie dan ook start. De kans bestaat dat Waasland-Beveren nog naar de rechter stapt maar eender welke beslissing had een juridisch dispuut uitgelokt.”