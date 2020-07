De Italiaanse Serie A hoopt nog dit seizoen fans in de stadions te kunnen ontvangen. Daarover wordt met de Italiaanse regering en de Italiaanse voetbalbond overlegd.

“We leggen de laatste hand aan een veiligheidsprotocol dat we bondsvoorzitter Gabriele Gravina zullen bezorgen. Die kan dat dan gebruiken in zijn gesprekken met de overheid”, meldde de Serie A maandag. “We hopen dat we de laatste wedstrijden van het seizoen al voor een beperkt aantal supporters zullen kunnen spelen.” (belga)