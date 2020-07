Bewoonster voor controle naar ziekenhuis na brandje in appartementsblok in Zolder

Regio

In de Bieststraat in Zolder is rond 18 uur woensdag de brandweer opgeroepen voor een brand in een huis. Ter plaatse bleek dat het vuur al door de bewoners van het appartement was geblust. “We kregen m...

Bekijk video