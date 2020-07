Linda de Mol poseert in bikini om een punt te maken

De Nederlandse presentatrice Linda de Mol prijkt zelf op de cover van het julinummer van haar eigen magazine Linda. Dat doet ze met een reden: mama’s aanmoedigen om hun lichaam te vieren.

Uit een eerdere rondvraag van het Nederlandse blad is gebleken dat driekwart van de Nederlandse mama’s zelf niet op vakantiefoto’s staat. Nog meer cijfers: 87 procent van de bevraagde mama’s deelt nooit foto’s van zichzelf in bikini of badpak op sociale media.

Linda de Mol vindt dat spijtig omdat het zo lijkt dat la mama niet mee was op vakantie. Voor het themanummer rond bodypositivity trok ze daarom zelf haar bikini aan op de cover. “Om een statement te maken, moet ik met mijn 55 jaar en 78,3 kilo met de billen bloot”, staat er bij de foto op Instagram. Het is niet de eerste keer dat ze in bikini op de voorpagina staat. Veertien jaar geleden deed ze hetzelfde, maar toen was ze naar eigen zeggen tien kilo lichter.