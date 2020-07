Van drummers tot poppen: zo pakken Belgische modeontwerpers defilés nu aan

Na de couturecollecties worden de schijnwerpers gericht op de mannencollecties. En ook die worden door de coronacrisis niet op de catwalk in Parijs, maar wel op het wereldwijde web voorgesteld. Zo pakten Belgische ontwerpers Walter Van Beirendonck, Glenn Martens, Dries Van Noten en Kris Van Assche het aan.

De mannenmodeweek in Parijs kon door de wereldwijde covid-19-crisis niet plaatsvinden zoals gepland, maar de ontwerpers kregen wel een digitaal platform aangeboden waar ze hun collecties kunnen voorstellen. Net zoals bij de couturecollecties zien we erg verschillende aanpakken, van professionele kortfilms tot eenvoudige fotoboeken. Die verscheidenheid zien we ook bij de vier Belgische modeontwerpers die deelnemen aan de digitale mannenmodeweek.

Dries Van Noten ziet zit nog tot het eind van het jaar geen defilé organiseren, zo bevestigt hij in een gesprek met deze De Standaard. “Hoe kun je een backstage met pakweg tweehonderd mensen coronaproof maken? Ondenkbaar.” De alternatieve video die hij liet maken, is wel coronaproof: het is enkel drummer Lander Gyselinck (Stuff, Beraadgeslagen), niemand anders, zelfs geen drum. De muziek is die van single ‘Luuk shuffle’, die Gyselinck uitbracht onder zijn soloproject Hihats In Trees. Veel kleding valt er dus niet te ontdekken, al gaan we er voor het gemak wel vanuit dat de outfit van Gyselinck een nieuw ontwerp van Van Noten is.

Walter Van Beirendonck liet zich (net zoals Dior) inspireren door het Théatre de la mode uit 1945, toen Parijs na de Tweede Wereldoorlog wou laten zien wat zijn mode waard was. Omdat de textielindustrie plat lag en de stoffen schaars waren, werd geopteerd voor een tentoonstelling met kleine modepoppen. Van Beirendonck maakte samen met Eli Effenberger, een oud-student van hem, en de patroonmakers van Trois Quarts 22 poppenversies van de silhouetten uit de Mirror-collectie.

Glenn Martens van Y/Project heeft dankzij de video van Vadim Kovriga eindelijk de kans om te tonen hoe veelzijdig zijn kledingstukken nu wel echt zijn, en waar alle drukknopen, ritsen en touwtjes eigenlijk voor dienen. Martens bracht zijn collectie in beeld aan de hand van enkele modellen, wier outfit met de hulp van twee aankleders in een vingerknip wordt aangepast. En wie tot het einde kijkt, ziet ook hoe de ontwerper zelf een cameo maakt.

Kris Van Assche neemt in zijn video uitgebreid de tijd om het verhaal achter zijn nieuwe collectie voor Berluti te vertellen, en hoe de samenwerking met de Amerikaanse keramist Brian Rochefort tot stand is gekomen, terwijl beide heren ons een blik in hun werkplek gunnen. Rochefort maakt kleurrijke, gelaagde sculpturen, vaak geïnspireerd door vulkaanuitbarstingen, die daarna werden gefotografeerd, zodat Van Assche ze kon verwerken tot prints.