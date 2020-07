COLUMN. Notarissen en uilen

Oudsbergen -

Uilen zijn het symbool van de wijsheid. Maar of het daarom is dat we afgelopen week tot tweemaal toe een uil bij een notaris moesten gaan ophalen, weet ik niet. Het begon bij notaris Van Cauwelaert in Maaseik. Daar werd op vrijdagavond een jonge oehoe half verregend gevonden op de parking, middenin het centrum van Maaseik. De notaris was bezorgd en dat bleek terecht. Collega Bart haalde het dier op en sindsdien verblijft de wijze uil in het Natuurhulpcentrum om verder op te groeien.