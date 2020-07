“Parfums naar de glasbak, deodorant in de PMD-zak”: zo sorteer je lege verpakkingen van je beautyproducten

Cosmeticaproducent L’Oréal Belgilux heeft een nieuw programma voor duurzame ontwikkeling gelanceerd. Dat bestaat onder meer uit een formulier dat je zelf kunt downloaden en kunt ophangen in je beautykast om slimmer te sorteren. “Want verpakkingen die goed worden gesorteerd, worden bijgevolg ook goed gerecycleerd”, staat er te lezen in het plan.

Het doel van de groep is om tegen 2025 de helft van het plastic, gebruikt voor verpakkingen, te recycleren of te vervangen door verpakkingen van biologische bronnen. Over vijf jaar moeten alle verpakkingen die wel nog uit plastic bestaan navulbaar, herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn.

Als consument kun je zelf je steentje bijdragen door correct te sorteren, want zo loopt het recyclageproces een pak vlotter. Je helpt zo ook mee om de kwaliteit van de gerecycleerde grondstoffen te verbeteren, spaart natuurlijke voorraden en beperkt mee de uitstoot van broeikasgassen.

Samen met Fostplus, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België, heeft het bedrijf een infografiek opgemaakt die duidelijk aantoont welke verpakking in welke vuilniszak moet.

BLAUWE PMD-ZAK

Plastic deodorantrollers

Plastic flacons en pompflacons

Voorbeelden: douchegels, shampooflessen, conditioners, bodylotion,...

Aluminium spuitbussen

Voorbeelden: deodorants, haarlak, scheerschuim,...

GLASBAK

Glazen nagellakflesjes

Glazen potten

Voorbeelden: dag- en nachtcrèmes, oogcontourproducten

Glazen flacons

Voorbeelden: parfums, foundation, serums, olies

RESTAFVAL

Make-up

Voorbeelden: mascara, lippenstiften, oogschaduw

PAPIER EN KARTON

Papieren en kartonnen verpakkingen van beautyproducten en bijsluiters

RESTAFVAL OF NIEUWE BLAUWE PMD-ZAK

Plastic tubes

Voorbeelden: zonneproducten, haar- en lichaamsverzorging

Je kunt de poster hier downloaden om in je beautykast op te hangen of te bewaren. Checken of de richtlijnen conform zijn met het sorteeradvies van je gemeente doe je hier.