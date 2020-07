Fietstocht Lommel-Lommel rond Belgische grens mislukt na 758 kilometer

Guillaume Seye had een plan: de grenzen van België rondfietsen met zijn lief en een vriend. Start- en eindplaats: Lommel. Maar de belofte van BEAT Cycling moest na 758 van de 1.340 kilometers de strijd staken. Zichtbaar uitgeput legde hij in een video uit hoe dat kwam.

Op papier leek het plan ‘simpel’. Starten in Lommel, 1.340 kilometer en ruim 10.000 hoogtemeters afleggen langs de grenzen van ons land en opnieuw aankomen in het noorden van Limburg. BEAT Cycling maakte dan ook heel wat reclame voor de tocht van de 23-jarige Seye, zijn vriendin/wielrenster Tiana Troch (22) en zwemmer Dries Vangoetsenhoven (23).

Troch wilde graag de eerste vrouw worden die heel België rondfietste en dus vertrok het drietal zaterdagochtend om 5 uur voor hun uitdaging. Ondanks een lekke band binnen de eerste 20 kilometer ging alles aanvankelijk vrij goed, zo bleek uit updates op Twitter.

Na verloop van tijd moest Troch echter afhaken met maagproblemen, terwijl ook Van Goetsenhoven niet meer verder kon. Seye ging alleen door...

… maar ook hij moest er uiteindelijk mee stoppen. Na 758 kilometer zette hij zijn fiets aan de kant.

De oorzaak? Zitvlakproblemen. Dat legde de belofterenner uit in een video op de Twitter-pagina van BEAT Cycling. “Ik heb rond België proberen te fietsen”, aldus de zichtbaar vermoeide Seye. “Het was een zware nacht, maar ik heb doorgebeten. Maar uiteindelijk heb ik moeten besluiten om te stoppen met de uitdaging. Het was wel spijtig want de benen waren nog goed. Ik zag het nog allemaal zitten, maar spijtig van het zitvlak. Ik heb me wel geamuseerd.”

“Zaterdagavond heb ik mijn tocht moeten stopzetten. Dit was geen makkelijke beslissing aangezien ik hier hard naartoe had gewerkt”, schreef Troch op Instagram. “Aanhoudende maag- en darmklachten en hoofdpijn hebben ervoor gezorgd dat ik mijn beslissing heb gemaakt. Graag zou ik iedereen willen bedanken om mij de mogelijkheid te geven om deze droom te proberen realiseren. Binnenkort nog een paar uitdagingen en volgend jaar: I’ll be back, borders of Belgium.”