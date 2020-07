COLUMN. Meisjes in gevaar?

Dilsen-Stokkem -

Maandag was het even schrikken met de voorpagina van de krant: een man met een joekel van een jachtluipaard poseerde met zijn huisvriend in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Hij beweerde met dit dier naar de kaartclub te trekken. Daarmee vergeleken zijn onze drie luidruchtigste huisdieren - te weten Bouchez, Lachaert en Coens - slechts schoothondjes, hooguit keffertjes. Paniek op sociale media. “Hou je kinderen binnen en roep vervelende buren naar buiten.”