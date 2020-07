Mondmaskers zijn sinds afgelopen zaterdag verplicht in de bioscoop. Niet enkel in de lobby en de toiletten, maar ook in de zaal terwijl je naar de film kijkt. Enkel wanneer je drinkt of eet mag het masker even af. De bioscoopuitbaters zijn niet tevreden met deze regel. Het is moeilijk te controleren in een donkere filmzaal en bovendien zorgt het niet voor een optimale filmbeleving, klinkt het. Ze hebben dan ook een ander voorstel.