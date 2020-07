Toeristische overnachtingen Lanaken bereikten vorig jaar een piek

Lanaken -

Elk jaar bij het begin van de zomervakantie maakt Toerisme Vlaanderen de cijfers bekend van het aantal overnachtingen van het jaar voordien in de Vlaamse gemeenten. Voor Lanaken waren de cijfers nog nooit zo hoog. “Dit jaar met de coronacrisis gaan we het aantal bezoekers en overnachtingen uiteraard drastisch zien verminderen, maar dat is een wereldwijde tendens” betreurt Katrijn Vrancken, diensthoofd Toerisme.