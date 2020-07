Camilla Parker Bowles wil haar huid jong houden met... netelcrème

De Britse Camilla Parker Bowles, vrouw van prins Charles, is 72 jaar en wil er graag jeugdig blijven uitzien. Dat doet ze volgens de Britse pers met “natuurlijke Botox” in de vorm van brandnetel in een potje.

Hoe het werkt? Het product, dat bij Heaven Skincare te koop is onder de naam The Nettle Venom en 72,28 euro kost, wordt door fans weleens het “natuurlijke alternatief voor Botox” genoemd. Alles draait rond de misleiding van de huid.

De vochtinbrengende crème prikkelt en geeft het gevoel dat je gestoken bent door een bij, wat de huid aanzet om die ‘steek’ snel te herstellen. De Britse schoonheidsspecialiste Deborah Mitchell ontwikkelde de crème en claimt dat het middel - bij regelmatig gebruik - lijnen kan verzachten en de teint stralender kan maken.

Foto: heavenskincare.com

Zo staat het beschreven op de oficiële site van het merk: “Het gif van de brandnetel veroorzaakt een vergelijkbare reactie als die van bijen wanneer ze steken - de huid herstelt snel bij het eerste contact. De brandnetelsteek laat de huid tintelen voordat serotonine gaat werken om oneffenheden en roodheid te genezen, waardoor je een verheven, meer stralende teint krijgt. Bij regelmatig gebruik zet de huid deze genezende werking voort, maakt de lijnen glad en kalmeert. De kracht komt van het eigen herbouwsysteem van de huid om strakker, steviger en nieuwer te worden.”

Camilla is een notoir liefhebster van bijen. Ze heeft eerder het gif van de insecten gebruikt om haar huid er jonger uit te laten zien en smeert ook soms het Bee Venom Mask van Mitchell. Daarnaast is ze voorzitter van de liefdadigheidsinstelling Bees For Development, een organisatie die gratis bijenteeltinformatie en ondersteuning biedt in meer dan 130 landen.

Nog beroemde fans

Het veganistische Nettle Venom staat trouwens niet alleen in het badkamerkastje van de hertogin van Cornwall. Ook ontwerpster Victoria Beckham en zangeres Kylie Minogue zouden erbij zweren om de sporen van veroudering tegen te gaan.