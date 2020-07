Limburgers in ‘the middle of nowhere’ van Zweden: “Waarom ook hier code rood?”

Houthalen-Helchteren / Zonhoven -

Zweden is voortaan een rode reiszone. Wie terugkeert, moet in quarantaine en dat zien Zonhovenaar Zjef Welkenhuysen en zijn kameraad Lennert Haest uit Houthalen niet meteen zitten. “In dit gebied komt geen kat. Waarom geldt in heel Zweden code rood?”, klinkt het vanuit provincie Värmlands Ian.