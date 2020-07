Foodbloggers presenteren hun favoriete zomergerecht: gnocchi met chorizo van The Messy Chef

Deze zomer gaan we op zoek naar de favoriete seizoensgerechten van acht Belgische foodbloggers. Zoet, hartig of gewoon verfrissend tijdens de hete temperaturen, het kan allemaal. Vandaag is Jelle Beeckman alias The Messy Chef aan de beurt en die schotelt gnocchi met tomaat, venkel, chorizo en armeluisparmezaan voor.