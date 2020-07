Angelina Jolie prijst haar dochter Zahara: “Ik heb zoveel van haar geleerd”

Angelina Jolie en Brad Pitt adopteerden dochter Zahara in 2005 uit Ethiopië. Vandaag is ze vijftien en kijkt haar moeder naar haar op. In een interview met het magazine Time noemt ze haar “een buitengewone Afrikaanse vrouw”. “Ik heb zoveel van haar geleerd”, klinkt het.

Tijdens een interview met Time sprak Angelina Jolie openhartig over Zahara en had ze veel lof over voor haar ondertussen vijftienjarige dochter. “Mijn dochter is van Ethiopië afkomstig en ik heb zoveel van haar geleerd. Ze maakt deel uit van mijn familie, maar ze is tegelijk een buitengewone Afrikaanse vrouw. Haar connectie met haar land en haar continent is iets waar ik enkel bewondering voor kan hebben.”

Brad Pitt en Angelina Jolie adopteerden Zahara in 2005. Daarnaast zijn ze ook de ouders van de respectievelijk uit Cambodja en Vietnam geadopteerde Maddox (18) en Pax (16). Met Shiloh (13) en de tweeling Knox en Vivienne (11) hebben ze ook nog drie kinderen van zichzelf. Normaal praat de 45-jarige actrice niet al te vaak over haar kinderen in de pers, maar naar aanleiding van de wantoestanden in de VS rond racisme en discriminatie doet ze dat de laatste tijd wel vaker.

“Een systeem dat mij beschermt, maar misschien niet mijn dochter - of een andere man, vrouw of kind in ons land op basis van huidskleur - is onaanvaardbaar”, vertelde ze in juni nog in een interview met Harper’s Bazaar. “We moeten verder gaan dan sympathie en goede bedoelingen en evolueren naar wetten en beleidsmaatregelen die daadwerkelijk racisme en straffeloosheid aanpakken.”

In een interview met Vogue ging ze dan weer dieper in op adoptie. “Alle geadopteerde kinderen dragen een mysterieuze wereld in zich mee. Het is belangrijk dat ze nooit het contact verliezen met de plaats waar ze vandaan komen. Ze hebben wortels die jij niet hebt.”